Uma criança de 9 anos escapou ilesa de uma colisão entre dois caminhões em Bandeira do Sul, no Sul de Minas Gerais. O acidente aconteceu no Km 499 da rodovia MGC-297 na madrugada desta terça-feira (25/6). O pai, de 28 anos, estava conduzindo um dos veículos e ficou preso nas ferragens, entre o banco e o volante do veículo. Já o outro motorista, de 51 anos, sofreu apenas lesões superficiais após o choque, mas seu caminhão tombou sobre um terreno inclinado e sofreu grandes danos.





Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), um dos caminhões transportava sucatas e o outro estava sem carga, apenas com algumas caixas vazias de hortifrúti.





Saiba mais: Brincadeira no trânsito termina com homem morto com tiro na cabeça

O condutor do veículo sem carga foi levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a Santa Casa de Bandeira do Sul. O pai da criança, entretanto, precisou ser resgatado pelos militares, que acessaram a cabine do veículo e liberaram espaço para a retirada do homem. Ele foi conduzido para a Santa Casa de Poços de Caldas, município próximo, com fraturas na perna esquerda, maxilar e lesões pelo corpo.

Saiba mais: Advogada que injuriou e agrediu funcionário em aeroporto perde cargo na OAB

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice