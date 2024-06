A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) assinaram, nesta terça-feira (25/6), termos de cessão de três áreas do antigo Aeroporto Carlos Prates para a capital mineira, totalizando cerca de 4% da área total. Nos locais serão instaladas duas escolas, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um Centro de Saúde, com previsão orçamentária de R$ 61,4 milhões.

As construções de uma Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) e do Centro de Saúde devem começar nos próximos 40 dias e transcorrer por nove meses. Já as obras de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) e da UPA ainda serão licitadas.

De acordo com o subsecretário de Planejamento Urbano da PBH, Pedro Maciel, os equipamentos atendem a uma demanda da população do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, além de fazer parte do planejamento do novo bairro, já apresentado pela PBH em 2023.

“Os equipamentos vêm para ficar. Temos uma base de dados que nos permite fazer essa leitura de que esses equipamentos, implantados na margem da área do aeroporto, já servirão à comunidade local e aos novos habitantes desse grande projeto da prefeitura, que usa recursos da própria PBH e é viabilizado através de Parceria Público-Privada (PPP)”, explica Maciel.

Educação

Cerca de 12 mil metros quadrados das áreas cedidas pela União serão ocupados pela Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) e pela Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef). A estimativa de investimento para a implantação das duas escolas é de R$ 40,2 milhões.

A previsão é de que a Emei atenda crianças de 0 a 5 anos, com 223 vagas em período integral ou 440 em tempo parcial. Já a Emef deverá trazer 960 vagas para a região, em tempo parcial, do 1° ao 9° ano.

Saúde

O Centro de Saúde e a UPA ocuparão cerca de 10 mil metros quadrados e serão construídos próximo ao Hospital Alberto Cavalcanti, com um investimento estimado de R$ 19,2 milhões.

O Centro de Saúde funcionará 12 horas por dia, com 17 consultórios – sendo um odontológico –, além de sala de espera, triagem, procedimentos, curativos, coleta, vacinação e um espaço multiuso. Farmácias e setor de Zoonoses também farão parte da estrutura.

Já a UPA vai ficar aberta 24 horas por dia e atenderá casos de média e alta complexidade, como situações agudas, casos de doenças já diagnosticadas que apresentem piora, ou situações que coloquem em risco a vida do paciente.