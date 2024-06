Duas pessoas foram presas e quatro estabelecimentos irregulares foram identificados em operação na manhã desta terça-feira (25), que fiscaliza as fraudes na rede de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A operação "Waterfall", realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil e Militar, ocorre em 19 endereços da Grande BH. Foram identificados seis estabelecimentos com irregularidades, outros oito estão sendo investigados e quatro foram descartados. Um caso específico ainda está em avaliação no laboratório da Copasa.



A estimativa do prejuízo financeiro é de 180 milhões de perdas por ano, sendo 480 litros de água perdidos por dia na Grande BH.

O diretor de relacionamento e regulação da Copasa Cleyson Jacomini afirma que existem mais de 1,5 milhão de ligações na Grande BH. No estado, as irregularidades chegam a 300 mil. “Observamos que não existe especificidade e as fraudes estão espalhadas. Se continuar, vai faltar para o fraudador e para o regularizado”, destaca.



Apesar da operação desta terça (25), o gerente de serviço de Hidrometria e Perdas da Copasa Valter Lucas explica que o processo de fiscalização é rotineiro. “Estamos fazendo uma verificação, uma avaliação se existe uma rede paralela abastecendo sem passar pelo nosso hidrômetro", informa.

Saiba mais: Advogada que injuriou e agrediu funcionário em aeroporto perde cargo na OAB

Ainda de acordo com Valter Lucas, os 'gatos de água', como são popularmente conhecidos, acontecem por meio de uma ligação única. "Quando você solicita um serviço para Copasa, a gente tem um cavalete, um hidrômetro para abastecer aquele modo. Então, o que temos encontrado nessas ligações de fraude é que esse cliente empurra a água, ele passa pelo sistema de medição e abastece o imóvel sem passar pelo hidrômetro", diz.





Saiba mais: Brincadeira no trânsito termina com homem morto com tiro na cabeça

O especialista afirma que as fraudes podem contaminar as tubulações de água de um bairro ou até de uma cidade. "É um prejuízo para a sociedade, de forma que, o custo desse 'gato' é rateado na tarifa de todos os clientes da Copasa. Além da pressurização das nossas redes de abastecimento, visto que aquele cliente que antecede a região mais alta, e consome de forma irresponsável por não pagar, faz faltar água nas partes mais elevadas", ressalta.



Para quem quiser denunciar desvios e furto de água, basta ligar no 181. A denúncia é feita anonimamente.