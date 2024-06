Um homem, de 48 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite dessa segunda-feira (24/6), bairro Pontal, em Uberaba, Triângulo Mineiro.

A vítima foi encontrada pela Polícia Militar sentada no banco do motorista de um carro Volkswagen Gol já sem vida.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava saindo de um supermercado com a esposa e o filho quando “brincou” com um motociclista, que estava lento na via, dizendo “perdeu, perdeu”. A mulher do homem relatou ainda que alertou o marido, afirmando que há pessoas que não gostam desse tipo de brincadeira.

Logo depois, a moto com dois ocupantes seguiu o carro da vítima e o garupa efetuou um disparo na região da cabeça do homem, que morreu no local. A perícia foi acionada e o corpo foi removido para o IML.

A dupla pilotava uma moto Titan vermelha com farol redondo. Imagens de câmeras de segurança serão usadas na investigação. Até o momento, ninguém foi preso.