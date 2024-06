A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira, na cidade de Lavras, no sul mineiro, o combate a empresas de segurança clandestinas. A ação, segundo a assessoria de imprensa do órgão, faz parte do plano regional de fiscalização de empresas de segurança privada.





O objetivo é encerrar a atividade de empresas que prestam serviços de segurança privada sem a devida autorização da Polícia Federal.





Segundo a PF, a contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que os “seguranças clandestinos” não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.





Além disso, segundo a PF, as empresas clandestinas não observam os requisitos mínimos de funcionamento previstos na legislação brasileira.





No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.