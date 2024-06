Nesta terça-feira (25/6), a BHTrans realizou uma ação de fiscalização de ônibus na Estação São Gabriel. Os alvos foram as linhas 806, 815 e 826. A escolha foi baseada em denúncias de usuários e no trabalho de acompanhamento diário do sistema de transporte coletivo pela BHTrans. A vistoria terminou com cinco coletivos recolhidos para a garagem.





A fiscalização escolheu cinco veículos das três linhas para um pente fino. A operação resultou em 38 autuações, uma autuação para cada irregularidade encontrada, e o recolhimento de todos os ônibus vistoriados. Foram encontrados problemas na operação dos elevadores, freio de porta inoperantes, luzes de sinalização e extintores com defeito.





Os coletivos tiveram a Autorização de Tráfego (AT) recolhida e serão encaminhados para garagem. Os ônibus recolhidos ficarão fora de circulação até que as irregularidades sejam solucionadas.

Leia também: Advogada que injuriou e agrediu funcionário em aeroporto perde cargo na OAB

A operação faz parte da Política Tolerância Zero da Prefeitura de Belo Horizonte. São cinco meses de ações de fiscalização feitas por agentes da Sumob, BHTrans e Guarda Municipal. Ao todo foram 1.930 ações e 13.407 ônibus vistoriados. As operações geraram 14.084 autuações, 474 ATs recolhidas e 13 veículos encaminhados ao pátio do Detran-MG.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice