Uma nova rodada da campanha Tolerância Zero fiscaliza, na manhã de quinta-feira (25), os ônibus da empresa TransOeste, que saem da garagem na Rua Flôr de Pitangueira, no Bairro Mineirão, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O prefeito da capital Fuad Noman(PSD) acompanha os trabalhos.

Desde janeiro, agentes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão indo às garagens de ônibus para impedir que veículos irregulares saiam às ruas. No período, já foram 1.593 ações de fiscalização e 8.694 ônibus vistoriados - alguns deles mais de uma vez. O que dá uma média de quase 100 veículos fiscalizados por dia. As operações resultaram em 9.559 autuações, 342 autorizações de tráfego (AT) recolhidas e 13 veículos encaminhados ao pátio.

O objetivo ao fiscalizar as condições do ônibus dentro das garagens é melhorar a qualidade do transporte coletivo para a população de Belo Horizonte.





"No ano passado, demos uns seis meses para eles (as empresas) se adaptarem, esse prazo terminou em 31 de dezembro. Foram comprados os ônibus que nós tínhamos definidos para que eles comprassem, mas o serviço não melhorou na proporção que nós esperávamos", explica o prefeito de BH.

Fuad acompanha a fiscalização dos ônibus no Barreiro Jair Amaral/EM/D.A.Press

Ainda segundo o prefeito Fuad, as fiscalizações do Tolerância Zero já apresentam resultados positivos para a população. "Nesse período aumentamos 1.400 novas viagens, ou seja, aumentamos o número de ônibus nas ruas", aponta. Outro destaque é a queda no número de autuações. "No primeiro mês de fiscalização, foram realizadas 17 autuações, já neste mês, o número caiu para quatro", comemora.

Na segunda-feira (22), o prefeito já havia publicado na plataforma X, antigo Twitter, que o Tolerância Zero está mostrando resultados positivos. "Já notamos uma redução das irregularidades encontradas na casa dos 80%. A situação dos ônibus em BH é um problema histórico, que estamos enfrentando com coragem e determinação", escreveu.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), informa que, assim como as empresas responsáveis pelas operações, eles também estão acompanhando de perto as ações da PBH.



"Todos os problemas apontados, são imediatamente corrigidos para que os veículos retornem para a operação o mais rápido possível, visando mitigar ou mesmo anular qualquer impacto na prestação do serviço de transporte público.



Importante destacar que já foram incluídos 600 novos ônibus no sistema, o que corresponde a 23% da frota da capital, que, com certeza, já estão contribuindo para a melhoria da qualidade do serviço de transporte para toda a população", afirmam.

A empresa fiscalizada TransOeste foi procurada pela reportagem, que aguarda retorno.

Tolerância Zero

No ano passado, o prefeito sancionou uma Lei que regulamenta uma nova forma de remuneração das empresas de transporte público e estabeleceu o dia 31 de dezembro como prazo para o cumprimento das metas, dentre elas: aumento da frota (420 novos veículos), aumento de 10% do número de viagens e remuneração complementar apenas para as empresas que tiverem veículos em condições de tráfego e com qualidade, viagens realizadas no horário e no itinerário previstos.



Os resultados apresentados pelas empresas não foram satisfatórios. Por essa razão, em 25 de janeiro, o prefeito Fuad Noman anunciou uma política de Tolerância Zero em relação às irregularidades de empresas de transporte público na capital.