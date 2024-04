BH: Ciclista é agredido por motorista de ônibus logo após protestos

Dois ciclistas entraram em confronto com um motorista de ônibus na avenida Afonso Pena, no Centro de BH, e um deles foi agredido. A confusão ocorreu na noite de sexta-feira (19/04), por volta das 21h, logo depois da manifestação em memória de Fabrício da Cruz, artista plástico que morreu em decorrência de uma hemorragia interna após ser atropelado por um ônibus, também no Centro da capital mineira.

O ciclista Juan Barreto, de 27 anos, estava indo embora do protesto quando percebeu a alta velocidade com que um transporte público invadia a faixa em que ele estava. Ele disse ter decidido subir com a bicicleta para o passeio e esperar o ônibus parar no ponto em que recolheria os passageiros na avenida.

Segundo Juan, no momento em que o coletivo parou ele tentou gesticular com as mãos para questionar o condutor, mas o homem o xingou, disse que ele não deveria usar aquele espaço e abriu a porta do veículo, ameaçando descer.

Ao perceber um possível início de briga, Juan Barreto relata ter seguido seu caminho. Mas o desentendimento não terminou ali, pouco tempo depois, o ônibus o alcançou e fechou um segundo ciclista, um historiador de 41 anos, entre dois carros.

“Me fechou brutalmente, me espremeu entre os carros que estavam estacionados na Afonso Pena, de um jeito que me deixou muito assustado”, disse o homem que não quis ser identificado.

Ele também tentou questionar, mas segundo a vítima, o motorista, muito exaltado, começou a gritar: “Entra aí na frente do ônibus que eu passo por cima de você”, e jogou o transporte público em cima dele.

“O motorista ameaçou e falou que ia jogar o ônibus para cima dele (do outro ciclista), e realmente jogou”, disse Barreto, que assistia tudo.





Pela janela esquerda do veículo, que estava parado no sinal, o ciclista que foi fechado entre os carros pelo coletivo, abordou o motorista. O condutor desceu do ônibus e tentou agredi-lo.

O motorista do ônibus ainda pegou a bike e tentou acertar no ciclista, que ficou com alguns machucados na mão e manchas de pneu na blusa.

O agressor foi embora e o homem de 41 anos voltou pela Avenida Afonso Pena, alcançando mais dois ciclistas que deram apoio a ele. Juan disse ter tentado alcançar o ônibus para verificar o número, mas sem sucesso.

O ciclista que foi agredido registrou o boletim de ocorrência.