Um homem foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por fingir ser vítima de um assalto depois de ter perdido o dinheiro da mulher dele. Além do prejuízo de R$ 600, ele foi detido por falsa comunicação de crime.





Os policiais foram abordados em uma base móvel pela falsa vítima, que dizia ter sido roubado por dois homens em um moto. Ao contar a história, chamou a atenção o fato de o homem estar com o aparelho celular. Os policiais, então, questionaram o motivo do smartphone não ter sido roubado junto do dinheiro. O denunciante não conseguiu explicar e, pressionado, acabou confessando que o roubo era mentira.





Ele perdeu o dinheiro que era da esposa e precisava de uma justificativa para isso. Os militares fizeram a prisão do falso denunciante e o levaram para a delegacia de plantão da Polícia Civil.