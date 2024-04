Um homem, de 22 anos, foi preso nessa terça-feira (23) em São Paulo. Ele é suspeito de cometer uma série de furtos a condomínios de luxo em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz foi alvo da Operação Aclimação, que tem como alvo uma quadrilha especializada em furtos de condomínios de alto padrão em todo o país.

As investigações começaram após um furto realizado na região Centro-Sul da capital mineira no final de 2023. Dois suspeitos foram identificados. Eles levaram cerca de R$ 800 mil de uma das residências.

O grupo criminoso tentava enganar moradores e trabalhadores dos prédios se vestindo bem. Em uma fase anterior da operação, durante um cumprimento de mandado, foram localizadas roupas utilizadas em outras ações da quadrilha.

Ainda de acordo com os levantamentos, os envolvidos pertencem a uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. As investigações prosseguem para a captura do segundo investigado e identificação de demais suspeitos.