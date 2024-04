A Polícia Militar (PM) de Governador Valadares, na Região do Rio Doce, deu um duro golpe numa das principais quadrilhas de traficantes que atuam na cidade, a “Gangue do Quirino”, ao fechar a boca de fumo do Bairro Vila Rica e prender um dos seus principais vendedores, de 19 anos. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (23/4). Policiais que faziam uma ronda pelo bairro avistaram o suspeito entregando uma mercadoria para um homem.

Ao avistarem a viatura policial, os dois suspeitos saíram correndo. O traficante entrou num beco, mas foi perseguido e capturado. No caminho, segundo militares, ele dispensou dois saquinhos, com 60 pedras de crack. O homem foi preso na avenida próxima do local.

Perseguição

Na perseguição, o traficante de 19 anos, depois de entrar no beco, passou a saltar muros de casas. No encalço, os policiais militares conseguiram alcançá-lo, mas só em outro bairro, o Jardim Alice. Em poder do traficante também foram apreendidos 13 invólucros de crack, oito papelotes de cocaína, R$ 285 em dinheiro, uma porção de maconha e um celular foi apreendido. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares. A partir dessa prisão, os policiais esperam chegar no chefe da “Gangue do Quirino”.