A Polícia Militar prendeu um jovem, de 22 anos, com 60 frascos de lança perfume, cocaína, crack e maconha, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A apreensão aconteceu durante o patrulhamento do Bairro Altinópolis, quando os policiais receberam uma denúncia de tráfico de drogas na região. O denunciante passou, inclusive, o endereço do local onde ocorria o crime.

Ao se aproximarem da residência, um jovem que estava na porta demonstrou inquietação e nervosismo. Ele foi interceptado e interpelado pelos policiais e acabou confessando que tinha drogas em casa, mostrando o produto em um armário de um dos quartos da casa.

A prima do suspeito também mora no imóvel, mas ele a isentou de culpa e participação no tráfico, dizendo que ela sequer sabia que ele comercializava as drogas.

Além dos 60 frascos de lança perfume, cocaína, crack e maconha, os policiais também encontraram R$ 707 em dinheiro e uma balança de precisão.

Levado à Delegacia de Plantão de Governador Valadares, os policiais tentaram descobrir a procedência da droga e o suspeito disse que não falaria, para preservar a sua vida, pois se revelasse, seria morto.