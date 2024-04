Arma, drogas, dinheiro e celulares apreendidos com traficante que é suspeito de homicídio

Investigado por homicídio, um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas e por posse de arma de fogo, no bairro Goiânia, em Belo Horizonte.

Na prisão do suspeito, na última sexta-feira (12/4), os investigadores também apreenderam uma submetralhadora artesanal com oito munições calibre 380, um carregador de pistola, 42 pedras de crack, seis pinos de cocaína, 44 buchas de maconha, três celulares e R$3.652 em dinheiro.

As investigações tiveram início após o registro do desaparecimento de um homem, de 24 anos. Na última sexta-feira, a ex-companheira da vítima esteve na Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD), dizendo que o ex-companheiro tinha se dirigido para Belo Horizonte, no dia 9, e após alguns dias, não houve mais contato.

Ainda segundo ela, o homem estava na capital com o suspeito para comprar drogas, que seriam vendidas em Governador Valadares. No mesmo dia, foi localizado o corpo da vítima, que tinha várias tatuagens, com sinais violência.

Na opinião da mulher, seu ex-companheiro compartilhou fotos, endereços e contatos com a companheira, dando a impressão de que estava correndo perigo. Depois de perder contato com o ex-companheiro, a mulher passou as informações à Polícia Civil.

A equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), após cruzar as informações entre as unidades, passaram a realizar trabalhos investigativos em busca de localizar o suspeito.

As equipes da Divisão de Crimes Contra a Vida (DCCV) e da DRPD foram até o local e encontraram uma submetralhadora artesanal municiada, além de maconha, cocaína e crack. O suspeito foi localizado e preso e está numa cela do DHPP.