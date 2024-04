Um homem, de 26 anos, foragido da Justiça, foi preso durante uma abordagem na noite dessa quarta-feira (3/4), no bairro Novo Glória, Região noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi flagrado pilotando uma motocicleta com a placa de identificação levantada e ilegível em um local conhecido pela venda de drogas. Os militares acompanharam o homem até a esquina da rua Guararapes com a rua Novo Mundo, onde foi feita a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com o homem durante a busca pessoal, porém, segundo a PM, o suspeito deu respostas vagas e desconexas, dando nomes falsos para os militares.

Pouco depois, com o nome verdadeiro do suspeito, a polícia encontrou um mandado de prisão em aberto e passagens por homicídio na cidade de Teófilo Otoni.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito pertence a uma facção criminosa que atua no Morro do Eucalipto.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.