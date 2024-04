O corpo de um homem foi retirado de um viaduto na avenida Amazonas com o Anel Rodoviário, no bairro Madre Gertrudes, região Oeste de BH, nesta quarta-feira (03/4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima estava embaixo do viaduto.

Os bombeiros informaram ainda que foram ao local em apoio à Polícia Militar, já que o local era de difícil acesso. O homem seria um morador em situação de rua, com 48 anos, que teria passado mal durante a madrugada e morrido. Uma equipe do Samu esteve no local e a médica constatou a morte.

Segundo os militares, a ex-esposa disse que o homem havia saído de casa há dois anos e estava frequentemente no local. Um rabecão do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para levar o corpo, após o resgate.