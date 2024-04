Náthaly Escobar*

Uma imagem de Sant'Ana, datada do século XVIII e que estava desaparecida há 17 anos, foi encontrada no acervo de um museu de peças sacras em Tiradentes, no Campo das Vertentes.

A peça foi furtada em 2007 na igreja Matriz de Sant’Ana, em Piraí, cidade do Rio de Janeiro, e foi descoberta no Museu de Sant'Ana, no município histórico de Minas Gerais, a cerca de 300 quilômetros de onde deveria estar.



A imagem foi encontrada na terça-feira (2/4) e será devolvida oficialmente à Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda amanhã (4/3), durante uma coletiva de imprensa.

Leia também: BH: Ministério Público pede paralisação de obras da ciclovia da Afonso Pena

Quando a peça foi furtada, a Diocese registrou a ausência da imagem às autoridades. Conforme consta no boletim de ocorrência, um homem havia se identificado como padre, fotografado a imagem e logo depois ido embora com a peça.

A Diocese percebeu que a imagem estava em Minas Gerais após realizar uma vistoria, provocada a partir de outros furtos em algumas igrejas da região do Rio de Janeiro.

Foi assim que a procedência da peça sacra foi identificada, conforme informações do chanceler Daniel Cezar, integrante daquela Diocese. Uma pesquisa feita com imagens publicadas na internet foi fundamental nesse processo de busca do item.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu a comparação a partir de um registro feito pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), responsável por desenvolver ações para a preservação do patrimônio cultural e artístico do território fluminense.

A obra encontrada em Tiradentes é idêntica à que foi roubada há 17 anos no interior do Rio de Janeiro, exibindo apenas uma pequena intervenção.

O delegado responsável pelo caso, José de Moraes Ferreira, assegura a continuidade das investigações.

"Tão logo tivemos a informação, procedemos com um pedido de busca e com uma comunicação com a Diocese, que, através de sua advogada, nos providenciou um laudo pericial em que ficou constatado ser a mesma imagem que foi furtada da igreja aqui de Piraí e a imagem que se apresentava em exposição no dito museu”, informou o policial.

O Instituto Cultural Flávio Gutierrez é o responsável pelo Museu Sant’Ana, em Tiradentes. Consultados pela reportagem, eles afirmaram que foram surpreendidos com a informação sobre a imagem e que a peça já foi entregue à autoridade policial.

“Importante ressaltar que, antes do museu ser inaugurado, há cerca de dez anos, todas as peças do acervo foram submetidas a uma análise do Iphan e doadas para esta autarquia, que foi imediatamente comunicada do ocorrido.

O Iphan informou que não cabe à entidade realizar vistorias em museus.