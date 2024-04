Câmera flagrou exato momento do assalto no trevo do Menino da Porteira

Dois homens são procurados suspeitos de roubarem um malote com R$ 75 mil em dinheiro e cheques na manhã dessa terça-feira (2), em Ouro Fino, no Sul de Minas.



Uma câmera de segurança flagrou o momento exato do crime, por volta de 10h30. Uma mulher, de 59 anos, estava na rotatória do Trevo Menino da Porteira, na rodovia MG-290, que liga ao centro de Ouro Fino, quando diminuiu a velocidade do veículo na parada obrigatória.





Dois homens em uma moto aparecem vindo atrás e param o veículo na frente do carro da vítima. O garupa desce, de capacete, e vai em direção à porta do motorista. Ele abre a porta do carro e anuncia o assalto. Pela imagem dá pra ver ele pegando o malote que estava no veículo e voltando para a moto.

A mulher fica desesperada, enquanto a dupla foge levando R$ 40 mil em dinheiro e R$ 35 mil em cheques. A vítima contou aos policiais que o bandido simulou estar armado e que ela não tinha suspeitas de quem poderia ter cometido o crime.

Ninguém foi preso até a tarde desta quarta-feira (3/4). Quem tiver alguma informação pode repassar pelo 181 ou 190.





Iago Almeida / Especial ao EM