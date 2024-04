Após denúncias, a Polícia Militar (PM) de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, encontrou na tarde dessa terça-feira (2/4), o corpo de uma mulher, de 28 anos, sob a ponte do Rio Perdizes. No local também foi encontrado um veículo colidido contra uma árvore.

O marido da vítima, suspeito de matar a mulher, supostamente asfixiada, e ter tentado enterrar a mesma, foi preso sob suspeita de feminicídio. Segundo a PM, ele confessou o crime.





Conforme registro policial, anteriormente à localização da vítima, familiares de Ana Paula Araújo foram até o quartel da PM, alegando que a filha estava desaparecida desde a manhã após sair com o marido de carro.





Em seguida, os pais relataram que foram até a residência do casal e encontraram o marido da filha, um jovem, de 24 anos, desacordado, sendo que o carro deles não estava na garagem.

Leia também: Promotor chama advogada de ‘galinha garnisé’ e pergunta se ela ia fazer ‘um striptease’





Também consta no registro policial que os pais da vítima levaram o marido dela até o Pronto Socorro de Monte Carmelo e no local perguntaram sobre a jovem.

Então, o suspeito teria dito que eles haviam discutido e que haviam batido o carro na estrada. Sobre o paradeiro da esposa, ele apenas disse que não estava com ela.

No entanto, ainda conforme a PM, após entrar em algumas contradições, o jovem confessou o crime.



Segundo informações da Funerária Pax Carmelita, o sepultamento de Ana Paula, que deixa os pais e dois irmãos, acontece às 15h desta quarta-feira (3/4) no Cemitério Municipal de Monte Carmelo.