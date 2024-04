Perseguição da PM a foragido terminou dentro de casa em construção no Bairro Satélite, em João Monlevade

A Polícia Militar recapturou um homem de 39 anos que estava foragido da prisão nesta terça-feira (2/4), em João Monlevade, na Região Central de Minas. A prisão aconteceu após uma perseguição que terminou dentro de uma casa em construção e foi flagrada em vídeo.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, cumpria pena por roubo e furto e, após uma saída temporária, não retornou ao presídio.

Os militares tinham a descrição do foragido e montaram um esquema de busca na cidade, conseguindo localizar o suspeito no Bairro Satélite. Os agentes deram voz de prisão, mas o homem se refugiou em cima da construção.

Um dos policiais entra na casa, vai até o local e retira o homem do local. Ele o derruba no chão, mas a visão dos dois fica parcialmente encoberta, no vídeo, pois ambos estão atrás de uma parede. Na sequência, outro PM chega e desfere chutes.

Veja o vídeo:

De acordo com a polícia, o homem tentou tomar a arma de um dos policiais e acabou mobilizado. Antes de ir para a delegacia, o suspeito foi levado para o Hospital Margarida. Ele deverá ser transferido para o presídio nesta quarta-feira (3/4).