Uma carreta tombou e atingiu dois postes na Via Expressa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes da cidade (Transcon), o acidente aconteceu no Bairro Cincão, no sentido Betim, às 12h30 desta quarta-feira (24/4).

A via chegou a ser totalmente bloqueada, mas segundo atualização da Transcon, a passagem foi liberada pela esquerda.

A Cemig foi acionada e informou que desligou o trecho da rede da Via Expressa que foi danificado pela carreta para evitar acidentes. Três equipes estão a caminho do local para fazer a retirada dos postes e reconstrução da rede. A empresa prevê que os serviços devem terminar até o início da noite, mas que a liberação completa da via deve ocorrer ao longo da tarde.

Não há informações sobre feridos.