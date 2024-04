O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quarta-feira (24/4) que a pasta e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) vão investigar a morte do cachorro Joca após um erro de logística da companhia aérea Gol. Além disso, informou que o ministério vai estudar leis mais duras para o transporte de animais em voos.

Joca, um golden retriever de quatro anos, morreu durante o transporte pela Gollog, braço da Gol. Ele deveria ter viajado do Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, junto com o seu tutor. Porém, foi enviado para Fortaleza, Ceará. Ao ser enviado de volta para Guarulhos, o animal foi encontrado morto.

“Joca faleceu após passar mais de duas horas e meia do tolerável pela equipe médica em voo. Ontem (23) mesmo, fizemos uma reunião de emergência com o presidente da Anac, que já oficiou a companhia aérea Gol para prestar os devidos esclarecimentos”, escreveu o ministro em suas redes sociais.



“Não vamos admitir que episódios como esse voltem a se repetir. Desde já, gostaria de prestar toda minha solidariedade ao tutor de Joca, João Fantazzini, e dizer que estamos acompanhando de perto toda investigação”, acrescentou Costa Filho.

Ontem, tomamos conhecimento da triste notícia da morte do cachorro Joca após um erro técnico num voo que deveria seguir de São Paulo para o Mato Grosso, e terminou indo parar em Fortaleza. Joca faleceu após passar mais de duas horas e meia em voo do tolerável pela equipe médica.… — Silvio Costa Filho (@Silvio_CFilho) April 24, 2024

Novas regras

O ministro garantiu ainda que abrirá debate com o Congresso e com a sociedade para “construir leis mais duras” para evitar a morte de animais no transporte aéreo. A família de Fantazzini acusa a Gol de não ter prestado os devidos cuidados a Joca.

A companhia, por sua vez, disse que foi “surpreendida” pelo falecimento do cão e se solidarizou com a família. A Gol também suspendeu por 30 dias o transporte de cães e gatos nos porões de suas aeronaves. “A companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e a sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time”, disse a empresa, em nota.