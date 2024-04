SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma psicóloga foi encontrada morta com marcas de violência em sua clínica na noite de terça-feira (23), em Assú (RN).





O corpo de Fabiana Maia Veras estava com cortes, amordaçado e amarrado. Populares encontraram a mulher por volta das 18h em uma sala de atendimento do local, no bairro Dom Elizeu.





Vídeos da câmera de segurança mostram a psicóloga recebendo um homem às 16h45. Ele aparece na parte de fora do local com um pano na cabeça, máscara facial, de moletom e segurando uma maleta. Em seguida, toca a campainha e é atendido pela mulher.





Os dois conversam na garagem por alguns segundos e entram no estabelecimento. O homem ficou cerca de 15 minutos na clínica, informou a Polícia. A psicóloga já estava em horário final de expediente quando o recebeu.





A Polícia Civil ainda não identificou o suspeito. A investigação teve acesso às gravações das câmeras externas e apura o paradeiro do suposto autor do crime.





Amigos lamentam a morte de Fabiana nas redes sociais. ''Nós psicólogos também corremos risco de vida, tiraram a vida da minha amiga, talvez seja um surto, talvez um confronto de opiniões, discordância na intervenção clínica'', contou uma amiga e colega de profissão.