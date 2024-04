Três influenciadoras digitais foram presas, na manhã desta quarta-feira (24), durante uma operação contra a venda ilegal de óleo de maconha pela internet, em Brasília.



A ação é realizada no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), atuam em Nova Iguaçu, na Baixada. Até a última atualização desta reportagem, além das influenciadoras, outra quatro pessoas também já haviam sido presas.



As presas foram identificadas como Rhaynara Didoff, Letícia Susane Correia e Elisa de Araújo Marden. Elas têm 40 mil, 34 mil e 10 mil seguidores, respectivamente. Todas são do Distrito Federal.



De acordo com as investigações, o grupo criminoso contrabandeava óleo de maconha para cigarros eletrônicos, os chamados vapes. O material chegava embalado em potes de cera de depilação e chegava no Brasil pelo Paraguai.

Mercadorias apreendidas na operação policial Divulgação / Polícia Civil



Os criminosos utilizavam as influenciadoras digitais para atingir um público maior, alegando que o material era utilizado para fins terapêuticos. Eles mantinham ainda sites e contas em redes sociais. Um homem de 25 anos, preso na operação, era responsável pela construção das plataformas de comércio eletrônico.