A Gol suspendeu a venda do serviço de transporte de animais por 30 dias, impedindo que as viagens ocorram no porão dos aviões. A decisão ocorreu após a morte de um cachorro da raça Golden Retriever, depois de uma falha no transporte aéreo.

Na segunda-feira, Marcia Martin e João Fantazzini compartilharam nas redes sociais que Joca, um Golden Retriever de 4 anos, morreu após um voo pela companhia aérea. O cão embarcou em Guarulhos (SP), com destino a Sinop (MR), mas foi parar em Fortaleza. Ao constatarem o erro, a empresa enviou o animal para Guarulhos, mas ele chegou morto ao local.

Segundo a família de tutores, a Gol não chamou um veterinário para avaliar Joca antes da segunda viagem. Mãe e filho também dizem que o cachorro ficou dentro do canil, na pista, sob o sol. “Olha aqui, cachorro do meu filho, saiu para ir para Sinop, um irresponsável enviou ele para Fortaleza, não contente, mandaram de voltar sem nenhuma avaliação de um veterinário, o cachorro está aqui dentro, morto. Eles mataram um Golden de 4 anos”, diz Márcia em vídeo que viralizou nas redes sociais.

João compartilhou fotos com o pet no Instagram e afirmou que ele foi assassinado. "O meu amor foi assassinado, minha melhor escolha, amor da minha vida. Você foi muito novo. Eu me lembro do dia que eu te peguei e a nossa conexão foi momentânea. Meu filho, me perdoa por ter sido egoísta de querer você ao meu lado. Você é o amor da minha vida para sempre. Minha saudade vai ser diária. Saudades de dar a sua maçã toda manhã, levar você para a piscina e de cuidar de você diariamente. Obrigado por tudo meu companheiro", escreveu.

Posicionamento da Gol



A Gol admite que houve uma falha operacional no transporte de Joca e lamentou o ocorrido. A empresa ainda destaca que o cão recebeu cuidados, mas que, logo após o pouso em Guarulhos, foi constatada a morte do cachorro. Uma sindicância interna foi instaurada para apurar o ocorrido.

Leia a nota da Gol na íntegra:

"A GOL lamenta profundamente o ocorrido com o cão Joca e se solidariza com a dor do seu tutor. A Companhia informa que o cão Joca deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo 1480 do dia 22/04, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).

Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o Joca.

A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do Joca sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal.

A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação."