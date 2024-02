Drogas estavam dentro do pneu estepe do veículo; motorista foi preso em flagrante

Um homem de 36 anos que se apresentava como empresário do ramo madeireiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na BR-262, próximo a Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas, na segunda-feira (19/2). Aproximadamente 18 barras de drogas, identificadas inicialmente como cocaína e crack, foram apreendidas no veículo do suspeito.

Conforme a Polícia Civil, o empresário seguia sentido Belo Horizonte quando foi abordado. Um vídeo divulgado pela corporação, mostra as substâncias sendo retiradas de dentro do pneu estepe do veículo. Dois policiais cortaram a borracha e encontraram as drogas.

Leia também: Batida entre carretas interdita BR-040, próximo a Congonhas (MG)



O carro foi apreendido e o homem encaminhado à delegacia. As investigações prosseguem a cargo do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) para identificar os demais envolvidos no crime.

A PC informou que a prisão foi fruto de uma operação contra organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas e armas em cidades do Triângulo Mineiro.