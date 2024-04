Polícia recolheu ao menos 18 cápsulas de calibre 9mm no local do crime

Um homem, de 28 anos, foi morto com diversos tiros na noite dessa terça-feira (23/4), em uma distribuidora de bebidas na Avenida Risoleta Neves, bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, o homem foi encontrado caído ao solo ensanguentado e já sem sinais vitais.

Testemunhas informaram que o homem estava no interior da distribuidora de bebidas quando uma moto com dois ocupantes se aproximou. O garupa saltou do veículo e disparou diversas vezes contra a vítima.

Mesmo com a vítima já caída ao solo, o suspeito continuou atirando. Depois do crime, ele voltou para a moto e os dois fugiram sentido Santa Luzia.

A vítima foi identificada como moradora do bairro Novo Aarão Reis. Ela tem passagens por tráfico de drogas e é apontada como suspeita de um homicídio que aconteceu no bairro Tupi, em 2023.

A perícia foi acionada e recolheu 18 cápsulas de calibre 9mm do local do crime. O homem foi atingido diversas vezes no tórax e na cabeça. O caso será investigado.