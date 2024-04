O homem que matou a mulher em um encontro em um motel em Uberlândia, em 2023, foi condenado a 39 anos de prisão nessa segunda-feira (22/4), durante júri popular na cidade do Triângulo Mineiro. A vítima foi estrangulada.





Na condenação, foram considerados agravantes: o motivo torpe, o emprego de meio cruel e o uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima.





O Tribunal do Júri também acatou a tese de feminicídio, tendo em vista que os atos foram cometidos “em razão da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar”.





Márcio Ferreira Filho tinha duas acusações contra si. A mais grave foi o homicídio, que aconteceu em maio de 2023, no Bairro Panorama, Zona Oeste da cidade. Eles estavam separados à época, uma vez que, cerca de um ano antes, ele já tinha tentado matar a vítima, Ângela Maria Monteiro.





De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em março de 2022, o agressor esperou a companheira de 55 anos, no ponto de ônibus em que a vítima desembarcava depois do trabalho. Sob ameaça, ele a levou para a casa dele. Lá, o homem esfaqueou a mulher quatro vezes. Mesmo ferida, ela conseguiu sair do local. Um vizinho a socorreu e chamou uma ambulância.





Já em maio do ano passado, ainda de acordo com a promotoria, Márcio Filho conseguiu convencer a vítima a ir ao motel. No início da manhã do dia seguinte, ele saiu do local e disse à recepção que a companheira ficaria dormindo. Algumas horas mais tarde, a proprietária do local bateu à porta do quarto e, sem resposta, decidiu abri-la, quando encontrou a vítima morta.





Desta vez, ele usou as roupas da vítima para asfixiá-la. Logo após o crime, o homem fugiu. Mas câmeras de segurança ajudaram no reconhecimento do ex-marido.





Como na vez anterior, ele fugiu, mas foi preso quatro dias depois. A Polícia Militar foi acionada devido a de uma tentativa de linchamento no Bairro Pequis, depois que o homem foi reconhecido e apanhava de vizinhos.

Ele esperava o julgamento preso e a defesa pode recorrer da decisão.