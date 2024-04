A madrugada de domingo (21/4) terminou em confusão e briga generalizada devido a uma discussão por causa da divisão da conta de bar no Mercado Central de Barbacena, na Região Central de Minas.

A confusão começou quando um cliente foi fazer o pagamento da comanda e questionou a divisão dos valores entre os amigos. De acordo com um comunicado divulgado pelo local, o homem insultou e agrediu verbalmente uma funcionária de um bar. Segundo o Mercado Central, o homem disse para a mulher: “Você é uma vagabunda, sem vergonha”.

Por meio de nota, a direção do estabelecimento comercial alegou que “o segurança do Mercado Central e alguns clientes, que estavam próximos e viram a situação de desrespeito e descontrole do rapaz embriagado, pediram para ele se retirar. Foi neste momento que o homem deu um tapa no peito do segurança e o ofendeu com palavras racistas”.

Ao tentar retirar o homem do local, começou uma briga entre os clientes do mercado, sendo que uma pessoa agrediu o rapaz suspeito de insultar a funcionária. O agressor não foi identificado. O homem teve um ferimento superficial no rosto e foi levado para o hospital.



Ainda segundo as informações do Mercado Central, depois de retirar os envolvidos do local, o grupo continuou a briga do lado de fora, quebrando carros na rua e depredando a fachada do estabelecimento.

A direção do Mercado Central acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e encontrou a situação já controlada.

“A diretoria e assessoria jurídica do Mercado Central estão tomando as providências cabíveis para responsabilizar os culpados pelo ocorrido. O Mercado Central é um ambiente familiar e preza pela boa convivência de todos os clientes como é de conhecimento da população de bem de Barbacena”, reforçou a direção por meio de nota.