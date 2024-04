Pessoa sem identificação, de costas, com as mãos algemadas/Imagem ilustrativa

Um homem, de 40 anos, foi preso suspeito de matar uma mulher, de 36, e atirar contra o namorado dela, de 39, na tarde dessa segunda-feira (22/4), na cidade de Espera Feliz, na Zona da Mata. Ele foi localizado horas depois do crime em uma cidade do Espírito Santo.

A mulher chegou a ser socorrida com um ferimento no tórax para o hospital da cidade, mas morreu logo depois de dar entrada no atendimento.

Segundo o relato do namorado da vítima, ele conversava com o suspeito quando se despediu, virou de costas e escutou um disparo em sua direção, que passou de raspão sem o atingir.

No mesmo momento, a mulher gritou e o suspeito fez o segundo disparo, que a atingiu na altura do tórax.

Ainda segundo o homem, antes de namorar a vítima, ela e o suspeito tiveram um relacionamento por sete meses. Ele acredita que o crime foi motivado pelo relacionamento entre os dois.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito e a vítima não tinham registros de desavenças ou registros de ocorrências.

Depois do crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta no sentido ao estado do Espírito Santo. Ele foi localizado depois de rastreamento da Polícia Militar na zona rural da cidade de Divino de São Lourenço.

Na casa do suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo tipo garrucha de calibre 22. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Alegre, no Espírito Santo.