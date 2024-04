Uma travesti, de 27 anos, foi socorrida inconsciente depois de ser agredida na madrugada desta terça-feira (23/4), no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi resgatada com um ferimento na testa para o Hospital Risoleta Neves. A médica que atendeu a travesti não soube informar a causa da lesão.

Militares percorreram o lote onde a vítima foi encontrada. O local tem várias casas e um homem, de 20 anos, foi localizado com uma faca perto dele.

Ele relatou que estava em casa com a vítima quando uma terceira pessoa chegou procurando por ele. A vítima o teria defendido e foi baleada com dois disparos. A versão do suspeito foi desmentida por vizinhos, que alegaram não ouvir nenhum disparo de arma ou o barulho do portão do lote.

As testemunhas ainda afirmaram que viram um suspeito com as mesmas características que o jovem correndo pelo lote e, logo depois, viram a vítima caída com uma elevação na testa.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima faz programas sexuais em casa e que nos últimos dias estava com um “rapaz mais novo”, apontado como o suspeito da agressão.

A faca que estava com ele foi apreendida. O suspeito foi conduzido para a delegacia para mais esclarecimentos.