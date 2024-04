Um homem, de 43 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (22/4), no bairro Boa Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região escutaram uma discussão que durou alguns segundos e, logo em seguida, diversos disparos de arma de fogo. Um carro Chevrolet Sonic e uma moto prata foram vistos saindo do local depois dos tiros.

A perícia foi acionada e encontrou R$ 309, três microtubos de cocaína e um celular no bolso da vítima. O carro do homem foi localizado próximo ao local do crime. Dentro dele, a polícia encontrou R$ 95 e um celular.

O homem morreu com quatro tiros na cabeça, um na axila e um nas costas. A perícia recolheu diversos estojos de calibre .40 próximo ao corpo.

Um primo da vítima relatou que o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas não soube dar mais informações. A vítima tem passagens por roubo e furto e tráfico de drogas.

O corpo foi encaminhado para o IML. O caso será investigado.