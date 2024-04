Um homem, de 25 anos, foi morto a tiros e outro, de 21, ficou ferido na noite dessa segunda-feira (22/4), no bairro Sítio da Baviera, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima fatal foi encontrada já sem vida na porta de um condomínio. Com a chegada dos policiais no local do crime, um transeunte alertou para outra vítima atingida no interior do condomínio.

O rapaz foi socorrido para o Hospital Regional de Betim com um ferimento nas costas. Ele relatou que estava saindo de casa para um jogo de futebol quando escutou barulhos de tiro e caiu ao solo. Ele ainda relatou que não era o alvo dos suspeitos, que concentraram os tiros na vítima do lado de fora do condomínio.

Uma testemunha anônima contou que o autor do homicídio é um indivíduo conhecido como Japão. O motivo é o fato de que a vítima fatal estava vendendo drogas de outra localidade no ponto de tráfico de Japão.

A perícia foi acionada e não soube precisar com quantos disparos o jovem foi atingido. O corpo foi removido e levado para o IML. A vítima ferida segue internada em estado estável. O caso será investigado.