Um homem, de 31 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (23/4), no bairro Jardim Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte. A polícia suspeita que a motivação seja a guerra entre gangues pela disputa de pontos de tráfico de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima acionou a Polícia Militar. Ela relatou que desceu do ônibus com a filha e encontrou o marido no ponto final. Os dois caminharam juntos até em casa.

A mulher entrou em casa com a filha e fechou o portão. Ao entrar na residência, ela escutou diversos disparos de arma de fogo, voltou para a entrada da casa e viu o marido caído na rua.

Ela ainda contou para os policiais que mudou recentemente para a residência e que o marido morava com a irmã em outra rua.

A vítima foi atingida por diversos disparos no tórax, face, barriga e pernas. O corpo foi removido pelo rabecão para o IML.

Familiares do homem relataram que a vítima foi coagida por meliantes da "Gangue 38", que estão em guerra pelo controle de boca de fumo da região, que é comandada pela "Gangue GB". A vítima morava na região da "Gangue 38", mas transita pelo território da "Gangue do GB".

Até o momento, ninguém foi preso.