Uma sindicância foi instaurada pela Secretaria Saúde de Divinópolis (Semusa) para apurar possível erro médico no atendimento à influenciadora digital Tatielle Scarlat Ferreira. Ela morreu, aos 28 anos, nesse domingo (21/4), na cidade do Centro-Oeste de Minas, após procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município por três vezes.

Tatielle Scarlat esteve na UPA pela primeira vez em 16 de abril. Conforme a Semusa, a paciente se queixava de diarreia, vômito e dor generalizada. No dia, a equipe a orientou e a medicou, liberando-a para casa. No Instagram, onde a influenciadora conta com pouco mais de 70 mil seguidores, ela chegou a fazer um post, dizendo que estava com dengue.

Depois de quatro dias, no sábado (20/4), às 8h50, a paciente retornou à unidade, com queixas de natureza respiratória, sendo realizados vários exames, dentre eles um raio-X. A equipe identificou, então, uma pneumonia. A paciente foi medicada, orientada e liberada com prescrição de antibióticos.

No mesmo dia, às 18h21, Tatielle Scarlat retornou, desta vez levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com os mesmos sintomas intensificados. A equipe entubou a paciente e a transferiu para a Sala Vermelha do Hospital São João de Deus às 4h15 desse domingo. Ela morreu na mesma data.

A sindicância, conforme a Semusa, tem o objetivo de apurar possível ocorrência de erro médico no atendimento dispensado à paciente. Diante da natureza da ocorrência e por não se tratar de evento de natureza exclusivamente administrativa, profissionais médicos, que não pertencem ao corpo clínico da UPA, conduzirão as apurações.

O grupo deverá concluir os trabalhos em 30 dias. Em face do apurado, caso o Relatório Conclusivo assim indique, a sindicância enviará o conteúdo ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM). Assim, caberá ao órgão realizar as ponderações em relação às providências de natureza técnica/ética, bem como instruirá a Secretaria Municipal de Saúde na adoção das providências administrativas eventualmente cabíveis.



“A Semusa informa também que o Ibrapp, empresa responsável pela gestão da UPA Padre Roberto Cordeiro Martins, já foi acionado para prestar esclarecimentos em relação ao ocorrido, uma vez que, pela natureza contratual, não há subordinação direta dos funcionários daquela unidade à Secretaria Municipal de Saúde”, informou por meio de nota.

A família utilizou o perfil da influenciadora para comunicar a morte no domingo. Na postagem, também tratou como "descaso" as condições de atendimento da saúde pública em Divinópolis.





"Infelizmente, devido ao descaso na saúde pública de Divinópolis e o despreparo de alguns profissionais, ela veio a falecer precocemente", lamentou a família.





Casada e mãe de três filhos, nas redes sociais, ela compartilhava a rotina da maternidade.





*Amanda Quintiliano especial para o EM