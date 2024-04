A feira de adoção de pets Amidog estará no estacionamento G1 do DiamondMall, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de BH, nesta sexta-feira (26/4) e neste sábado (27/4), das 11h às 19h. O evento é uma oportunidade para quem deseja levar um novo "melhor amigo" para casa.

Estarão disponíveis para adoção 20 cães e gatos: os filhotes estão com vacinas e vermifugação em dia, e os adultos, castrados e com teste negativo para leishmaniose.

Para realizar a adoção, é necessária a presença do responsável pela casa onde o pet irá morar, de modo que ele confirme a disponibilidade e vontade de receber o animal. O adotante também deverá apresentar carteira de identidade e um comprovante de endereço, além da contribuição de R$ 80 (para filhotes vacinados) e R$ 180 (adultos castrados). Os valores são necessários para ajudar a cobrir os gastos das entidades envolvidas.



A iniciativa é realizada em parceria com as ONGs Projeto O Lobo Alfa, Casa de Apoio e Solidariedade Animal e Projeto Patas BH.