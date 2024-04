A fonte de água do Parque das Mangabeiras Maurício Campos, na Região Centro-Sul de BH, voltou a funcionar após sete anos desativada. Localizada na Praça das Águas, na entrada do parque, a fonte foi construída em 1982 e estava desligada devido à dificuldade na reposição de peças das estruturas hidráulica e elétrica.

"Na reforma que foi feita recentemente, encontramos uma dificuldade muito grande para achar peças de acordo com este período (1982), pois são peças de mais de 40 anos e feitas de bronze. Por isso, houve também uma demora para a entrega da reforma", explica o gerente do parque, Leonardo Luchese.

Durante os sete anos, foram feitas atualizações nos tubos dos sistemas da fonte. "As peças de repuxo, que estavam dificultando a chegada da água nas bombas e as peças que recebiam esta água ficavam enferrujadas e desgastadas. Trocamos as conexões de ferro e os pinos de distribuição de água, além do registro e o sistema de disjuntores". Como passou sete anos desligada, a fonte também ficou sem limpeza durante esse período, por isso, para a reativação, também foi feito um trabalho de limpeza dos resíduos orgânicos.

Luchese conta que o Parque das Mangabeiras recebe muitas atrações e, em uma reunião da Igreja Universal do Reino de Deus, ele levou aos representantes a possibilidade de uma parceria para prover verbas para a reforma. Os materiais para a revitalização do elemento paisagístico foram possíveis graças à colaboração entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e a Igreja Universal. Já a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) ofereceu a mão de obra para realizar as obras de reparo e manutenção.

A fonte de água, abastecida pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e importante elemento do projeto paisagístico criado pelo paisagista Burle Marx, possui uma função de oxigenação do lago para peixes. Segundo o gerente do parque, a partir de agora, os visitantes poderão aproveitar novamente do local, que é um importante patrimônio ambiental e histórico da cidade. "A fonte tem uma função de ornamentação que compõe a arquitetura de Marx. Além disso, o lugar pode ser utilizado para contemplação por quem vier".

Leonardo assumiu a gerência do local há sete meses e afirma que entrou com a missão de revitalizar as áreas naturais e trazer o melhor para a população de BH, por esta razão ele comemora a conquista. "A expectativa é que, para todos os setores dentro do parque que ainda estão desativados, eu consiga parcerias e condições para melhorias e adequações aos visitantes. A população de BH merece um conforto ambiental em meio ao tumulto da cidade grande.

O Parque das Mangabeiras

O Parque das Mangabeiras foi assinado pelo paisagista Roberto Burle Marx, que recebeu de Juscelino Kubitschek uma missão, na década de 40: recobrir a área externa à edificação com um jardim que conectasse o espaço interno aos espaços de lazer e recreação do Palácio.

Localizado ao pé da Serra do Curral, na Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, o patrimônio cultural de Belo Horizonte conserva em sua área de 2,4 milhões de metros quadrados e as nascentes do Córrego da Serra, que integra a Bacia do Rio São Francisco.

O Mangabeiras é mais uma opção de descanso, lazer a prática de esportes da capital mineira e recebe público de diversos países. Os visitantes podem usufruir de recantos naturais, quadras de peteca, pista de skate e atividades culturais.

Serviço

Onde: Av. José do Patrocínio Pontes, 580 - Mangabeiras, Belo Horizonte

Contato: (31) 3277-8277

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, de 8h às 17h

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata