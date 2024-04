Cidades localizadas nas regiões do Triângulo e Noroeste de Minas devem ser as mais atingidas pela onda de calor

Uma nova onda de calor atinge Minas Gerais no final do mês de abril e deve durar até o começo de maio. Esta já é a terceira onda que o estado enfrenta em 2024, mas os termômetros não devem passar de 33°C. Cidades localizadas nas regiões do Triângulo e Noroeste de Minas devem ser as mais atingidas.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, como não há previsão da chegada de frentes frias em Minas Gerais até o final do mês, uma massa de ar quente toma espaço e faz com que as temperaturas se elevem. A previsão é que os termômetros registrem até 5°C a mais do que as temperaturas médias.

“Não é nada daquele calorão que sentimos no ano passado. De agora em diante a quantidade de radiação solar que chega até a superfície é muito baixa. A umidade relativa do ar deve ficar entre 15% e 16%, mas são condições típicas desta época do ano”, explica o especialista.

A amplitude térmica também é uma característica do período, portanto, em Minas, as temperaturas mínimas podem ser mais baixas devido ao ar seco. Isso resulta em uma amplitude térmica significativa entre as temperaturas máximas e mínimas ao longo do dia.

As temperaturas já começam a se elevar a partir de hoje (22) e se intensificam até o final de semana. Belo Horizonte, que costuma ter média de 27,6°C, deve registrar temperaturas na casa dos 30°C nos próximos dias.



Histórico em Minas Gerais

Esta é a terceira onda de calor que assola o estado. A primeira foi anunciada em 29 de fevereiro pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atingindo apenas os municípios de Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas.

O segundo alerta foi emitido pela Defesa Civil de Minas Gerais em 12 de março, quando uma bolha de calor que se instalou no Norte da Argentina e do Paraguai e contribuiu para o aumento das temperaturas no Brasil. Na ocasião, cidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado foram atingidas.

Onda de calor no Brasil

Esta é a quarta onda de calor do ano no Brasil. De acordo com o Climatempo, uma área de alta pressão na média ganha força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná a partir desta segunda (22) e deve migrar para o leste da Região Sudeste até o dia 2 de maio.

Como este sistema ficará praticamente estacionado sobre áreas do Centro-Sul brasileiro por uma sequência de dias, ele atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste, resultando na manutenção do ar seco e intensificação do ar quente.

Uma das características desse sistema é intensificar o ar de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo a intensificação do calor. Isso contribui para elevar as temperaturas dia após dia, mesmo estando no outono, época em que as temperaturas costumam cair.

A falta de uma massa de ar frio forte o suficiente para provocar uma mudança significativa nas condições do tempo mantém o domínio do ar quente sobre grande parte do país.