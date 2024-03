Uma bolha de calor que vai se instalar no norte da Argentina e do Paraguai vai contribuir para o aumento das temperaturas no Brasil nos próximos dias. Em algumas cidades desses dois países sulamericanos, os termômetros podem registrar até 45ºC. Segundo a MetSul Meteorologia, os estados que mais devem ser impactados são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, que significa perigo de onda de calor, para os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O alerta vai até sexta-feira (15/3).

Calor excessivo, secas e chuvas torrenciais: por que Brasil poder ser um dos países mais afetados pela mudança climática

No Rio Grande do Sul, o calor ganha força a partir desta terça-feira (12/3), com máximas acima de 30ºC. Em Porto Alegre, a temperatura poderá ultrapassar a casa dos 35ºC até quinta-feira (14/3). Em Santa Catarina, a onda de calor seguirá até semana que vem. Máximas de 40ºC podem ocorrer no sul do estado e na fronteira com a Argentina. Já no Paraná, a temperatura ficará acima da média até 20 de março.

Centro-Oeste

O Mato Grosso do Sul deve ser o estado do Centro-Oeste mais impactado pela "bolha de calor" sobre o Paraguai, podendo registrar temperatura acima de 37ºC e superior a 40ºC até o fim do verão. A onda de calor deve se estender ao sudoeste do Mato Grosso e por parte de Goiás, especialmente o sul do estado goiano.



Sudeste

A Met Sul aponta que na cidade de São Paulo, a bolha de calor fará com que a chuva seja mais escassa nos próximos 10 dias. Já o interior paulista enfrentará temperaturas entre 35ºC a 40ºC na metade desta semana. Cenário parecido ocorrerá em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, sendo que entre 15 a 20 de março deverá predominar o clima quente acima da média com baixa frequência de precipitações.



O que é bolha de calor?

Também chamada de domo ou cúpula, a bolha de calor ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo ar quente. Essas massas de ar quente se expandem pela atmosfera, formam uma cúpula e desviam frentes frias.



Explicação da formação de uma "cúpula" ou "domo", que causa ondas de calor (foto: SABRINA BLANCHARD, MARIA-CECILIA REZENDE, MÉLODIE LONTJENS / AFP)

Dicas para proteger-se do calor:

Proteção, chapéu, protetor, camisa;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha; sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;



Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.