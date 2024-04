A previsão meteorológica indica que esta segunda-feira (22/4) será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pela manhã foi de 16,2 °C. A sensação térmica mínima foi de 7.3º C.

A máxima estimada é de 28°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Não há previsão de chuva para esta semana.

Para a terça-feira (23), a previsão é de céu encoberto pela manhã e céu claro durante o resto do dia. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 28°C. A umidade do ar vai cair e ficar em torno de 30%.

Na quarta-feira (24), o céu será de poucas nuvens com mínima de 18°C e máxima de 29°C, com umidade na casa dos 30%. Na quinta-feira (25), as temperaturas têm uma leve subida, com mínima de 19°C na parte da manhã e à tarde com 31°C. A umidade do ar também sobe e vai para 35%.

A sexta-feira (26) é de céu claro durante todo o dia, com queda na temperatura mínima, que vai novamente para 17°C. A máxima de tarde é de 30°C, com a volta da umidade na casa dos 40%.