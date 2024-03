A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta, nesta terça-feira (12/3), para uma onda de calor que deve atingir o estado até sexta-feira (15/3). As temperaturas podem chegar a 39°C em algumas regiões.

O anúncio é feito depois de o Climatempo ter alertado na última sexta-feira (8/3) que alguns estados poderiam sofrer com o fenômeno. A previsão é de que, nesta semana, as temperaturas cheguem a 5ºC acima da média em alguns estados.

O aumento das temperaturas está relacionado a uma bolha de calor que deve se instalar no Norte da Argentina e do Paraguai e contribui para o aumento das temperaturas no Brasil nos próximos dias.

A bolha de calor ocorre quando uma área de alta pressão permanece no mesmo lugar por dias ou semanas, prendendo ar quente. Essas massas de ar quente se expandem pela atmosfera, formam uma cúpula e desviam frentes frias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação em Minas deve iniciar na próxima quinta-feira (14/3) em localidades isoladas do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado.

Já na sexta (15), o calor avança para a Região Central e Região Metropolitana de Belo Horizonte, e no sábado para localidades do Noroeste e Norte de Minas. A temperatura máxima no Triângulo, Norte e Noroeste pode chegar a 39ºC e em BH a 35ºC a partir de sexta. A onda de calor deve permanecer sobre o estado até pelo menos a próxima segunda-feira (18/3).



Além de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem ser impactados.



'Repeteco' de calor

Esta é a segunda onda de calor que assola o estado. No dia 29 de fevereiro, cinco cidades mineiras ficaram sob alerta para risco de onda de calor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na ocasião, os municípios de Carneirinho, Iturama, Limeira do Oeste, Santa Vitória e União de Minas sofreram com o fenômeno.

Durante a última onda de calor, o Inmet informou que não havia indícios de que houvesse outras ondas de calor em março, visto que a tendência era de que as típicas pancadas de verão fossem até metade do mês. No entanto, mesmo não sendo possível prever com antecedência, o Inmet não descartou a possibilidade de que houvesse outras ondas, como esta.

Já no ano passado, o estado sofreu com altas temperaturas, devido a uma massa de ar quente, sendo a última em dezembro, com duração de quatro dias. Na ocasião, cidades do Norte de Minas ultrapassaram os 40ºC. No Sudeste do país, é comum a ocorrência do fenômeno entre o fim do inverno e começo da primavera.

Cuidados

Segundo a Defesa Civil, é importante que a população fique atenta para alguns sintomas físicos, como dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, cansaço e dificuldade de respirar.

“É muito importante que as pessoas bebam muita água e hidratem as vias aéreas. Além disso, evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h, passar protetor solar e usar roupas mais leves são medidas simples, porém muito eficazes”, explica o superintendente de Gestão de Desastres da Defesa Civil, Major Luís Antônio e Silva.

Previsão do tempo em MG

O dia deve ser de céu nublado em todo o estado de Minas Gerais e pancadas de chuvas em algumas regiões nesta terça (12).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve ficar parcialmente nublado com risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.

A previsão nas demais regiões é de céu nublado. Na Região Metropolitana, também há possibilidade de chuva à tarde. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, a tendência é que, no decorrer da semana, haja uma redução de chuvas em todo o estado.

A temperatura máxima registrada em Minas foi de 14°C, em Monte Verde, e a máxima pode chegar a 35°C no Triângulo e no Sudoeste do estado. As temperaturas também devem aumentar gradualmente na capital a partir desta terça.