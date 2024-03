O povoado de Água Santa, localizado no município de Frutal, no Triângulo Mineiro, corre o risco de desaparecer. O local, que já contou com centenas de moradores e também com escola municipal e unidade básica de saúde, atualmente conta com cerca de 20 pessoas e várias casas abandonadas.



“Após a vinda das usinas de cana-de-açúcar para Frutal, há mais ou menos 20 anos, a população do povoado foi diminuindo aos poucos. Muitas pessoas de lá trabalhavam para pecuaristas, tirando leite e morando no povoado. Mas, nos últimos anos, muitas famílias se mudaram para a cidade e trabalham nas usinas”, contou Lourdes Silva, de 63 anos, que mora em um sítio próximo ao povoado. Ela é filha de Dona Maria das Dores Silva, que deu nome ao povoado e é famosa entre romeiros de todo o país, que acreditam que ela viu Nossa Senhora Aparecida, em uma mina d'água do povoado, quando era criança. Dona Maria da Água Santa morreu em 12 janeiro de 2021, aos 86 anos.





A filha da Dona Maria lamentou que, hoje em dia, o entorno do Povoado de Água Santa está, praticamente, tomado pelas plantações de cana-de-açúcar. “Muitos fazendeiros arrendaram as suas terras para essa cultura e, além disso, muitos antigos moradores morreram. A tendência então é não existir mais moradores no povoado, já que muitos deles são idosos”, acredita.



História do Povoado de Água Santa



Na época que Maria das Dores Silva era criança, ela disse aos familiares que teve uma visão de Nossa Senhora Aparecida, que lhe disse que a água de uma fonte do povoado era santa e a aconselhava a passá-la pelo corpo e bebê-la.

Ainda conforme relatos da família de dona Maria, ela sofria de diversos males no organismo, sendo que após obedecer a Santa, teria recebido um milagre e se curado dos problemas de saúde.

Mais tarde, já adulta, Maria das Dores pediu para que fosse construída uma capela, logo acima da mina d'água, que foi inaugurada em 13 de maio de 1963.



Dona Maria é conhecida por milhares de fiéis e romeiros de todo o Brasil, que acreditam que ela realmente viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida em uma mina de água. Todos os anos, no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, vários romeiros de várias partes do Brasil visitam o povoado.



Em 12 de janeiro de 2021, dia da morte de Dona Maria, a Prefeitura Municipal de Frutal (PMU) decretou luto de três dias.



Segundo certidão de óbito da Santa Casa da Misericórdia, de São José do Rio Preto (SP), a causa da morte de dona Maria foi insuficiência respiratória aguda.