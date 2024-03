Trânsito lento no trevo do BH Shopping na manhã desta terça-feira (12/3)

Depois de um dia com trânsito caótico na região do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, motoristas voltam a enfrentar lentidão na BR-356, na manhã desta terça-feira (12/3).

O trecho do trevo do BH Shopping registra congestionamento causado pelo excesso de veículos, mas não há interdições como o ônibus quebrado de ontem (11/3).

7h02 Lentidão nas vias do entorno no Trevo do BH Shopping:

Av Raja Gabaglia - Lentidão, sentido Belvedere, entre a R Roma e o BH Shopping;

MGC-356 - Lentidão, sentido Savassi, entre o BH Shopping e o Trevo do Belvedere. pic.twitter.com/VCDbshfKoG — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) March 12, 2024

O fluxo lento é intensificado pela interdição na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Belvedere, que é usada como rota alternativa. A via foi interditada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para reparação do asfalto, depois de uma cratera se abrir na última quinta-feira (7/3).

Embora a Avenida Presidente Eurico Dutra esteja interditada, a reportagem do Estado de Minas flagrou motoristas desrespeitando o bloqueio do trânsito e passando ao lado do buraco nessa segunda (11). A interdição acontece entre as Rua Haiti e Avenida José Maria Alckmin.

A PBH informou que não tem registro de casos de invasão à interdição. Segundo o órgão, equipes da PBH, em conjunto com a BHtrans, seguem mobilizadas nos trabalhos de recuperação da via. A previsão é que parte da avenida seja liberada até o início da próxima semana.