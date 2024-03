Reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que um motociclista fura o bloqueio, feito com cones, da BHTrans, e entra na avenida onde o trânsito está interditado

Motoristas têm desrespeitado o bloqueio do trânsito e passado ao lado da cratera que se abriu no meio do asfalto da Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A interdição acontece entre as Rua Haiti e Avenida José Maria Alckmin. O buraco de abriu na noite da última quinta-feira (7/3).

O Estado de Minas flagrou o momento em que um motociclista fura o bloqueio, feito com cones, da BHTrans, e entra na avenida onde o trânsito está interditado. Ele seguia pela avenida, próximo à Praça Nelson Proença de Gouvea, quando, em vez de fazer toda a rotatória, como os demais motoristas, entrou na via fechada. No momento, não havia nenhum agente da Prefeitura de Belo Horizonte no local.

Mais à frente, já ao lado da cratera, a reportagem flagrou outro piloto passando pela via interditada. Dessa vez, o motorista passou ao lado da cratera pelo passeio. Ele ainda divide o espaço com um veículo oficial, da administração municipal, que realizava a mesma manobra.

Questionada, a PBH informou que o trânsito na região segue bloqueado e que, até o momento, “não houve ocorrência de invasão à interdição”. A previsão é que a obra, para tapar a cratera, seja concluída em 15 dias, “a depender das condições climáticas”.

No dia em que o buraco se abriu, um carro foi engolido pelo espaço. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para socorrer o motorista, de 50 anos. Ele foi encaminhado ao Hospital Mater Dei com um corte profundo no nariz. Aos militares, ele informou que foi surpreendido pela cratera no meio da pista e não teve tempo de desviar.

*Com informações de Leandro Couri