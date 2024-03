A obra para reparação do asfalto na Avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde se abriu uma cratera, deverá ser concluída em 15 dias. É essa a previsão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que atua no local. A queda aconteceu, segundo a administração municipal, devido ao abatimento da rede de drenagem do local, que já era antiga.

Antes de o buraco ser tapado, toda a rede da via está passando por avaliação técnica para que sejam estudadas eventuais intervenções. Por isso, quem passa pelo local pode se assustar com o tamanho da cratera, que, de cima, parece estar bem maior.

“As equipes estão trabalhando para, em conjunto com a BHTrans, liberar parcialmente parte da via até o início da próxima semana”, informou a PBH.

A cratera se abriu na noite de quinta-feira (7/3). Na ocasião, um carro foi engolido pelo buraco. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para socorrer o motorista, de 50 anos. Ele foi encaminhado ao Hospital Mater Dei com um corte profundo no nariz. Aos militares, ele informou que foi surpreendido pela cratera no meio da pista e não teve tempo de desviar.

Desde então, equipes da BHTrans sinalizaram o local e interditaram a avenida, entre as ruas Haiti e Avenida José Maria Alkimin. “A interdição já está disponível no Waze, orientando os motoristas em novos itinerários”, diz a PBH.