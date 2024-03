Um homem, de 42 anos de idade, foi preso na madrugada desta terça-feira (12/3) por esfaquear a ex-namorada, de 43 anos, em Matozinhos, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi no final da manhã dessa segunda-feira (11/3), na casa da vítima, no bairro São Miguel. O homem, inconformado com o término do relacionamento, foi até a residência da mulher e a esfaqueou ao menos sete vezes.

A vítima foi socorrida para a UPA de Matozinhos com a lâmina da faca presa ao corpo. A mulher não corre risco de vida e será transferida para o Hospital João XXIII.

A Polícia Militar iniciou rastreamento ainda na manhã de ontem para localizar e prender o suspeito. Uma testemunha, que não quis se identificar, contou para os militares que o suspeito fugiu para BH e tentaria ir para Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Na madrugada de hoje, o homem foi localizado dentro de um veículo, na chegada de Governador Valadares. Ele confessou o crime, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem tem diversas passagens por outros crimes, inclusive por violência contra a ex-namorada.

Cerca de 20 viaturas e 50 militares participaram da operação de abordagem de carros e ônibus durante o dia de ontem. “É importante enaltecer o trabalho conjunto entre as viaturas, principalmente a de Governador Valadares”, disse o Tenente César, responsável pela ocorrência.