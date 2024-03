Trecho da BR-381 que corta a cidade de Antônio Dias, no Vale do Aço, vai ser interditado às 12 horas dessa terça

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai interditar o trecho da BR-381 que corta a cidade de Antônio Dias, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, nessa terça-feira (12/3).

#AlertaDNIT: atenção usuários da BR-381/MG! Nesta terça-feira (12), o tráfego no km 311, município de Antônio Dias, estará totalmente interditado para serviços da companhia de energia elétrica, a CEMIG. O local será devidamente sinalizado. pic.twitter.com/GCBvYsVuAj — DNIT (@DNIToficial) March 10, 2024

A interdição vai acontecer às 12h, na altura do KM 311. No local, a Cemig vai realizar obras no sistema de energia elétrica.

Leia mais: Motoristas de app promovem ‘buzinaço’ contra projeto em BH; veja vídeo

O trecho será sinalizado e os motoristas orientados. A previsão é de que a interdição dure duas horas.