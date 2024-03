Um ônibus foi incendiado na rodovia LMG-060, em Esmeraldas, na tarde desta segunda-feira (11/3). O ato seria um protesto contra a morte de dois irmãos na comunidade São José, localizada no município da Grande BH, nesse domingo (10/3). Confira o vídeo mais abaixo.

Os irmãos Rafael Francisco Vieira da Silva e Branio José Vieira da Silva teriam sido mortos, segundo testemunhas, por policiais militares. Tudo teria começado por causa de uma briga entre participantes de uma cavalgada.

A Polícia Militar (PM), porém, diz que não há ligação entre as mortes dos irmãos ao incidente do ônibus.

Ainda de acordo com a corporação, um sargento havia sido atingido no pescoço com uma faca durante uma briga na cavalgada. O autor da facada e o irmão dele morreram após serem baleados por um soldado que atendia a ocorrência.

A atitude dos militares foi vista pela PM como "legítima defesa", a fim de evitar o mesmo que ocorreu com o sargento Roger Dias em janeiro.

Ônibus incendiado

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que foi acionado para dar apoio à Polícia Militar (PM) na ocorrência e que o veículo foi totalmente consumido pelas chamas, mas sem vítimas.

De acordo com a PM, testemunhas que estavam no coletivo viram quando duas motocicletas fecharam o ônibus na rodovia. Quatro homens estavam de capacete e teriam dito para os passageiros descerem, pois iriam incendiar o veículo.

Ainda segundo as testemunhas, o motorista teria pedido para que os passageiros pudessem descer em segurança, antes da ação. Em seguida, os ocupantes do coletivo desceram correndo e viram o ônibus em chamas. Elas relataram ainda terem ouvido disparos de arma de fogo.

A PM informou ainda que a ocorrência está em andamento e não confirma troca de tiros com os suspeitos de atear fogo ao ônibus.