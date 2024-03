As mortes confirmadas por chikungunya aumentaram 122,2% nesta semana. Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) mostram que os casos positivos foram de nove — no último dia 4 –, para 20 nesta segunda-feira (11/3).

Até o momento, foram registrados 50.115 casos prováveis da doença. Antes eram 42.406, o que significa um crescimento de 18,1%. Exames laboratoriais já confirmaram 31.563 casos. Além disso, são 20 óbitos registrados e outros 20 em investigação.

Dengue

Os números da dengue também estão avançando. Em uma semana, os registros prováveis e confirmados aumentaram cerca de 26% cada. Hoje, Minas Gerais tem 514.830 casos prováveis, sendo 185.690 já confirmados para a doença. Até o momento, há 66 mortes, enquanto outros 308 óbitos aguardam constatação laboratorial.

Quanto ao vírus zika, até o momento, não há situação de epidemia. Foram registrados 98 casos prováveis em todo o estado, sendo sete confirmados. Não há óbitos.

Belo Horizonte



Em Belo Horizonte, conforme o painel da SES-MG, há 67.167 casos prováveis de dengue. Desses, 12.730 estão confirmados. Já são 19 pessoas mortas com a doença e outros 22 óbitos estão em investigação.



A Secretaria Municipal de Saúde está utilizando as vacinas remanescentes para imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. A faixa etária soma um público de cerca de 120 mil pessoas.

No sábado (9/3), foram aplicadas 1.473 doses do imunizante. Segundo a prefeitura, mais de 19,2 mil pessoas do público elegível receberam a injeção. O número corresponde a quase 40% do total de 49,5 mil doses recebidas pelo município.