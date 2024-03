Quatro pessoas foram presas por tortura e ameaça a testemunhas de crimes durante operação da Polícia Civil, em Varjão de Minas, nesta segunda-feira (11/3). Uma pessoa ainda está foragida. Drogas também estão entre as apreensões feitas na cidade do Alto Paranaíba.





Cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão foram cumpridos na ação, que teve apoio da Polícia Militar (PM). Todos os alvos estavam no bairro Sol Nascente.

O objetivo era desarticular uma quadrilha que não só atuava no tráfico de drogas, como ainda ameaçava testemunhas de crimes que a organização criminosa praticava em Varjão de Minas e região.





As investigações mostram que os membros do grupo também torturavam usuários de drogas que deviam dinheiro pela compra de drogas.







Um dos alvos dos mandados de prisão fugiu, mas outros três foram presos. Durante o cumprimento das buscas, um homem acabou sendo detido em flagrante por tráfico.