A Polícia Civil prendeu preventivamente, neste fim de semana, em Porteirinha, no norte mineiro, um homem, de 59 anos, acusado de estupro de vulnerável, ocorrido no último dia 2 de fevereiro. A vítima, de 20 anos, é deficiente mental.

O crime foi denunciado pela prima da vítima que ficou sabendo do fato, no mesmo dia do estupro. Segundo a vítima, que foi levada à delegacia, ela estava sentada no sofá da casa de uma tia, quando o suspeito teria colocado o dedo em seu órgão genital.

Fez isso e saiu da sala. Horas depois, ele teria entrado no quarto em que a vítima dormia, tirando sua roupa e a estuprado. Ele a teria mandado ficar quieta, pois só estava alisando seu corpo. O abuso foi comprovado por meio de exames periciais.

O suspeito foi localizado no mesmo dia, no hospital da cidade. No entanto, não pôde ser preso, pois estaria com problemas de saúde. No entanto, fugiu da unidade hospitalar, sem receber alta, o que fez com que o hospital comunicasse a fuga à polícia.

Segundo o delegado André Brandão, o inquérito foi instaurado e diante das provas, representou pela prisão do investigado. “A Polícia Civil encerrou os levantamentos e concluiu o procedimento, enviado para a Justiça. No mesmo dia da prisão do suspeito encerramos o procedimento investigatório e o indicamos por estupro de vulnerável.” O suspeito foi levado para o sistema prisional.